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На роскошную жизнь российской семье нужно 1,6 миллионаСегодня в 11:20

В месяц.

Для роскошной жизни российской семье из трех человек будет достаточно 1,6 миллиона рублей. Данные соответствующего опроса "Ромир" публикует РБК.

За последние два года запросы россиян подросли в 1,7 раза - с 950 тысяч рублей. При этом 53% опрошенных считают, что для роскошной жизни достаточно до миллиона рублей в месяц, 36% готовы уместить свои аппетиты в сумму от миллиона до трех. Каждый десятый полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов.

В Москве и Санкт-Петербурге запросы выше среднероссийских — 2,5 и 2 миллиона соответственно, передает "Уралинформбюро".

Налогом на роскошь, по мнению респондентов, следует облагать предметы дороже 4,5 миллиона рублей. За два года эта планка выросла на 40% - с 3,2 миллиона рублей. В основном предметами роскоши россияне считают яхты (50% респондентов), элитную недвижимость (50%), частные самолеты (46%), эксклюзивные автомобили (39%), украшения и часы (33%).

В опросе приняли участие 1800 россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пенсионеры Сегодня в 12:53

да нам как бы выжить, мы про роскошную жизнь не мечтаем

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