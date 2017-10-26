В России стали реже делать абортыСегодня в 11:15
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За пять лет – на 25%.
Число абортов в России в 2016 году сократилось на 8,5%. Прерывать беременность стали реже на 58 тысяч раз. За пять лет количество таких операций сократилось на 25%, в количественном эквиваленте – на 250 тысяч. Цифры обозначила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Общецерковном съезде по социальному служению в Москве, пишут федеральные СМИ.
Сокращение числа абортов глава Минздрава связала с работой ее ведомства по профилактике искусственного прерывания беременности. В российских больницах открыли 1 500 кабинетов про профилактике абортов, передает "Уралинформбюро".
Согласно планам правительства, число абортов должно сократиться еще на 30% к 2025 году. Основной акцент в работе вновь ставится на пропаганду отказа от прерывания беременности.
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