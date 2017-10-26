За пять лет – на 25%.

Число абортов в России в 2016 году сократилось на 8,5%. Прерывать беременность стали реже на 58 тысяч раз. За пять лет количество таких операций сократилось на 25%, в количественном эквиваленте – на 250 тысяч. Цифры обозначила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Общецерковном съезде по социальному служению в Москве, пишут федеральные СМИ.

Сокращение числа абортов глава Минздрава связала с работой ее ведомства по профилактике искусственного прерывания беременности. В российских больницах открыли 1 500 кабинетов про профилактике абортов, передает "Уралинформбюро".

Согласно планам правительства, число абортов должно сократиться еще на 30% к 2025 году. Основной акцент в работе вновь ставится на пропаганду отказа от прерывания беременности.