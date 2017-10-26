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Пенсионные накопления заморозят до 2020 годаСегодня в 11:23

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Если одобрят депутаты.

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Как пояснил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, заморозка накопительной части пенсии действует в России на протяжении пяти лет. Очередное продление моратория позволит сократить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 551,3 миллиарда рублей.

В документе также уточняется, что подобные меры не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. К 2020 году средний размер страховой пенсии по старости составит 14 872 рубля, социальной — 9 658 рублей.

Как сообщалось ранее, в 2018 году планируется индексация пенсий неработающим пенсионерам на 3,7%, что на 0,5% выше уровня предполагаемой инфляции в 2017 году. При этом выплаты работающим пенсионерам проиндексированы не будут.

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