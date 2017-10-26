В Нижнесергинском районе не могут отремонтировать "дорогу преткновения"Сегодня в 13:07
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И закрывали, и штрафовали.
Прокуратура подключилась к решению вопроса с ремонтом автомобильной дороги в Нижнесергинском районе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Прокуроры установили, что дорога "село Кленовское – деревня Отевка – село Кленовское" находится в неудовлетворительном состоянии: проезжая часть испещрена многочисленными выбоинами, на обочинах – кустарная растительность, отсутствуют необходимые дорожные знаки и часть деревянного настила на мосту через реку Бисерть.
Между тем, дорога является единственной между двумя населенными пунктами и используется, в том числе, для проезда школьного автобуса.
Фото: прокуратура Свердловской области
После вмешательства надзорного ведомства основная часть нарушений была устранена. По тем недостаткам, с которыми местные чиновники не желают разбираться добровольно, прокуратура обратилась в суд.
Стоит напомнить, что на дорогу в Нижнесергинском районе в начале сентября обратила внимание ГИБДД. Стражи правопорядка дали администрации округа 10 дней на устранение нарушений, однако выполнять предписания чиновники не спешили. Стражи правопорядка пошли на крайнюю меру – запретили движение школьного автобуса, и детям пришлось ежедневно ходить за знаниями по несколько километров пешком. В итоге ГИБДД вернула школьникам автобус, поставив чиновникам условие незамедлительно отремонтировать дорогу.
По словам главы свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, вопросы по школьным автобусам и безопасности передвижения детей по пути в учебные заведения стоят в регионе остро. В ряде муниципальных образований они не решались долгое время. Места, откуда школьников забирают автобусы, не оборудованы, и сейчас стоит задача обязать владельцев дороги обеспечить эти точки необходимой инфраструктурой.
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