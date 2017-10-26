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Стены Эрмитажа изменили цвет Сегодня в 13:47

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В честь 100-летия революции.

В честь 100-летия революции 1917 года государственный Эрмитаж на один вечер изменил цвет. Стены Зимнего дворца подсветили красными прожекторами, вернув им "исторический" оттенок событий того времени, передает "Уралинформбюро".

25 октября петербургский музей открыл выставку к юбилею революции и устроил представление на Дворцовой площади в рамках проекта "Штурм Зимнего", длившегося весь год.

Зимний дворец сегодня. В 2017 году Государственный Эрмитаж к 100-летию Русской революции подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Центральным событием проекта станет выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», торжественное открытие которой состоится 25 октября 2017 года. The Winter Palace and the Hermitage in 1917. History was made here In 2017, to mark the 100th anniversary of the Russian Revolution, the State Hermitage has prepared a major project under the general title “The Storming of the Winter Palace”. The central event of the project will be the exhibition “The Winter Palace and the Hermitage in 1917. History was made here”, the formal opening of which is taking place on 25 October 2017. #hermitage_museum #visit_hermitage #shotoniphone

Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum) Окт 25 2017 в 3:12 PDT

Площадкой для выставки к 100-летию революции стал весь Эрмитаж: он же превратился и в экспонат. По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, особенность Зимнего дворца в том, что его "стены помнят русскую историю".

"Они говорят, и мы помогаем им говорить и рассказывать то, что происходило в 1917 году. Дворец и Эрмитаж были в центре всего: они стояли, следили, и в них решалась судьба, которая постигла Россию или была дарована ей", – цитирует Пиотровского ТАСС.

Вместо осады стен Эрмитажа горожане и туристы собрались на площади, чтобы послушать музыку и стихи. В 19.00 после боя башенных часов Владимир Ленин "обратился" к членам Центрального комитета, затем артисты прочли стихи Александра Блока, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других современников событий.

Музыкальное сопровождение обеспечили произведения Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ванн Бетховена. Также петербуржцы и гости города услышали фрагменты из балета "Щелкунчик" и оперы "Борис Годунов", которые шли 25 октября 1917 года в петроградских театрах.

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