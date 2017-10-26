В Тюмени чествовали губернаторских стипендиатовСегодня в 14:09
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Именные выплаты получают почти 90 человек.
25 октября 89 учащимся тюменских вузов, колледжей и техникумов вручили удостоверения именных стипендиатов губернатора. В целом в Тюменской области такое звание носят более 1 500 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
Это заслуженная оценка ваших успехов, отметил губернатор Владимир Якушев в приветственном слове к молодым людям.
"Ваше желание трудиться и достигать высоких результатов в учебе и общественной жизни заслуживает самых больших похвал. Знаю, что многие из вас уже выбрали свой профессиональный путь. Не сомневаюсь, вы будете успешными и реализуете свой потенциал", - сказал он.
Сегодня в Тюменской области для этого созданы все условия и возможности. Увеличивается число инновационных компаний и производств. Открывается доступ к различным региональным ресурсам - технопаркам, индустриальным паркам, научно-технологическим и исследовательским центрам крупных корпораций.
"Каждый из вас может быть востребован на производстве и в серьезных исследовательских проектах. Но для этого нужно упорно работать и быть на голову сильнее конкурентов. Каждому из вас это по силам! Слова благодарности я адресую сегодня и вашим наставникам. Только истинные профессионалы способны передать опыт и знания подрастающему поколению, направить своих учеников по верному пути", - подчеркнул В.Якушев. Также он пожелал стипендиатам удачи и успеха, дерзать и стремиться изменить мир к лучшему.
В ответном слове студент Тюменского госуниверситета Лев Азанов высказал мнение, что это почетное звание станет дополнительным стимулом для личностного и профессионального роста, для активной научной деятельности. Обладатели удостоверений поблагодарили и своих педагогов и наставников.
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