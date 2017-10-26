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Реконструкция проспекта Ленина в Екатеринбурге близится к завершениюСегодня в 16:49

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Заверили чиновники.

Екатеринбургские чиновники 26 октября 2017 года проверили ход реконструкции проспекта Ленина. Работы должны быть завершены к 15 ноября, передает "Уралинформбюро".

Как заявил вице-мэр столицы Урала по транспорту и благоустройству Евгений Архипов, те недостатки, которые выявлены на объекте, будут устранены к моменту приемки. Он также добавил, что если дефекты обнаружатся после сдачи, исправлять их подрядчик будет по гарантии, которая продлится четыре года.

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