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Екатеринбуржцев атакуют продавцы "Стопгаза"Сегодня в 15:14

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Навязывая "обязательный к установке" прибор.

Екатеринбуржцев заманивают в сети новой маркетинговой схемы. Под видом газовиков многоквартирные дома обходят коммерсанты и навязывают пенсионерам прибор "Стопгаз". По данным горожан, цена за аппарат колеблется от 5 000 до 16 000 рублей, в зависимости от сговорчивости покупателя. На удочку ловких коммивояжёров попались десятки пенсионеров. Всех их уверили, что прибор продает "Екатеринбурггаз".

80-летняя Екатерина Логинова, жительница многоквартирного дома по улице Седова, заплатила за прибор 6 000 рублей. Настойчивые молодые люди представились работниками горгаза, "проверили" газовое оборудование и убедили пожилую женщину, что "Стопгаз" необходимо установить по закону. А ее соседу Митрофану Баштаннику при попытке отказаться от приобретения аппарата пригрозили отключить газ.

АО "Екатеринбурггаз" просит горожан быть бдительными - закон не обязывает потребителей газа покупать и устанавливать "Стопгаз" и подобное ему оборудование в квартирах. А чтобы обезопасить себя от взрывов газа, достаточно соблюдать правила использования газа в быту и своевременно проводить техобслуживание газовых приборов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, специалисты "Екатеринбурггаза" не принуждают абонентов к покупке дорогостоящих и часто ненужных приборов.

Сотрудники "Екатеринбурггаза" приходят к абонентам только в случаях вызова или планового техобслуживания. Графики проведения плановых работ согласовываются с управляющими компаниями, публикуются на официальном сайте компании ekgas.ru. Информацию о том, кто к вам пришел, можно проверить в УК, в подразделении "Екатеринбурггаза" по своему району, по телефону аварийной службы 04 и 104 с мобильных телефонов.

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