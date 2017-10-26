В рамках народного фотоконкурса.

На базе Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия New Stream Group, прошла церемония открытия II этапа Всероссийского народного фотоконкурса "Сибирь: как ты красива сегодня!".

Мероприятие приурочено к объявленному в России Году экологии и призвано привлечь внимание к уникальной природе региона. Организаторы конкурса - ведущие журналисты Тюмени и Тюменской области, а также Президентская библиотека в Санкт-Петербурге.

Фотоконкурс "Сибирь: как ты красива сегодня!" проводится в два этапа, в рамках которых будут определены победители в 29 номинациях, в том числе "Зеленая Сибирь", "Открытие Сибири", "Уютная тайга" и другие. 122 автора из 55 населенных пунктов уже представили на суд жюри почти 700 фоторабот. В ходе первого этапа конкурса Антипинский НПЗ наградил победителей в номинации "Всесибирский субботник", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

"Завод впервые принимает у себя подобный конкурс. Когда нам поступило предложение провести мероприятие на базе завода, мы активно поддержали эту идею, поскольку очень внимательно и ответственно подходим к вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности", – подчеркнул генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.