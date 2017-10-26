На собственные средства.

"Атомстройкомплекс" - один из ведущих застройщиков Екатеринбурга - собирается возвести пешеходный мост через Исеть в районе аквапарка "Лимпопо". Там реализуется масштабный проект компании - ЖК "Просторы".

Создание недостающей инфраструктуры было решено начать, не дожидаясь реализации муниципальных программ.

"Решение самостоятельно построить мост обусловлено запросом со стороны жителей, - пояснил директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Глеб Кривошеев. - Буквально в паре сотен метров от жилого массива, на правом берегу Исети, есть готовая инфраструктура - аквапарк, торгово-развлекательный центр, остановки общественного транспорта, парк. Однако цивилизованной связи с этом берегом у жителей левого берега нет – если не считать железнодорожный мост, не приспособленный для пешеходного движения, по которому местные жители все равно ходят каждый день с риском для жизни уже на протяжении десятилетий".

Так как ждать устранения проблемы от муниципалитета можно еще несколько лет, в компании намерены взять все в свои руки и самостоятельно обеспечить жителям левобережного Уктуса легкий, безопасный доступ к необходимой инфраструктуре.

Собственными силами "Атомстройкомплекс" провел необходимые расчеты и выполнил изыскания, а также подготовил эскизный проект конструкции. Это будет лаконичный пешеходный мост с металлическими перилами. Он свяжет улицу Щербакова с жилым массивом на левом берегу Исети, в районе улицы Водоемной. Мост будет расположен в непосредственной близости от ЖК "Просторы", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Застройщик уже ввел в эксплуатацию два дома комплекса, третий планируется сдать к концу декабря. Также предусмотрено благоустройство участка набережной, примыкающего к мосту. Разрешение на строительство последнего "Атомстройкомплекс" планирует получить до нового года.

Примечательно, что в рамках муниципальной программы "Столица" в будущем году предусмотрено выделение денежных средств на строительство улицы Водоемной, которая проходит вдоль набережной Исети рядом с ЖК "Просторы". Возможно, в проект попадут и работы по реализации моста.