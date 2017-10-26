"Атомстройкомплекс" перекинет мост через Исеть на УктусеСегодня в 16:26
- Текст
На собственные средства.
"Атомстройкомплекс" - один из ведущих застройщиков Екатеринбурга - собирается возвести пешеходный мост через Исеть в районе аквапарка "Лимпопо". Там реализуется масштабный проект компании - ЖК "Просторы".
Создание недостающей инфраструктуры было решено начать, не дожидаясь реализации муниципальных программ.
"Решение самостоятельно построить мост обусловлено запросом со стороны жителей, - пояснил директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Глеб Кривошеев. - Буквально в паре сотен метров от жилого массива, на правом берегу Исети, есть готовая инфраструктура - аквапарк, торгово-развлекательный центр, остановки общественного транспорта, парк. Однако цивилизованной связи с этом берегом у жителей левого берега нет – если не считать железнодорожный мост, не приспособленный для пешеходного движения, по которому местные жители все равно ходят каждый день с риском для жизни уже на протяжении десятилетий".
Так как ждать устранения проблемы от муниципалитета можно еще несколько лет, в компании намерены взять все в свои руки и самостоятельно обеспечить жителям левобережного Уктуса легкий, безопасный доступ к необходимой инфраструктуре.
Собственными силами "Атомстройкомплекс" провел необходимые расчеты и выполнил изыскания, а также подготовил эскизный проект конструкции. Это будет лаконичный пешеходный мост с металлическими перилами. Он свяжет улицу Щербакова с жилым массивом на левом берегу Исети, в районе улицы Водоемной. Мост будет расположен в непосредственной близости от ЖК "Просторы", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Застройщик уже ввел в эксплуатацию два дома комплекса, третий планируется сдать к концу декабря. Также предусмотрено благоустройство участка набережной, примыкающего к мосту. Разрешение на строительство последнего "Атомстройкомплекс" планирует получить до нового года.
Примечательно, что в рамках муниципальной программы "Столица" в будущем году предусмотрено выделение денежных средств на строительство улицы Водоемной, которая проходит вдоль набережной Исети рядом с ЖК "Просторы". Возможно, в проект попадут и работы по реализации моста.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:43
Паспорт болельщика "обрел лицо"
Дизайн утвержден.Сегодня в 19:21
Следователей проверят на быстроту реакции
При поиске пропавших детей.Сегодня в 19:15
Топ-менеджеры "Роснефти" начали запасаться деликатесами
К совещаниям и конференциям.Сегодня в 18:52
В правительство Среднего Урала метят представители "Опоры России"
На 2 вакансии – 4 кандидата.Сегодня в 18:47
В Екатеринбурге пожарные час тушили барак
Рядом с автовокзалом.Сегодня в 18:42
Взлетные полосы Кольцово будут вычищать 50 спецмашин
Грядущей зимой.Сегодня в 18:05
Японец отдал за 2 царь-хурмы 5000 долларов
Их вкус того стоит.Сегодня в 18:02
Российские власти задумались об отмене "долевки"
Вместо нее будет "проектное финансирование".Сегодня в 17:53
На окраине Челябинска перевернулась бетономешалка
Угодив в яму.Сегодня в 17:48
Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста
"Показали простенькую презентацию".Сегодня в 16:56
Облсуд вынудил Цыбко напрягать слух
Не пустив на заседания.Сегодня в 16:53
Не резиновая: квоту на трудоустройство иностранцев в РФ серьезно урежут
В строителях нуждаемся, в продавцах - нет.Сегодня в 16:49
Реконструкция проспекта Ленина в Екатеринбурге близится к завершению
Заверили чиновники.Сегодня в 16:41
Хиллари Клинтон отмечает юбилей
"Стукнуло" 70.Сегодня в 16:26
"Атомстройкомплекс" перекинет мост через Исеть на Уктусе
На собственные средства.
Главные новости
- Сегодня в 19:21Следователей проверят на быстроту реакции
- Сегодня в 17:48Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста
- Сегодня в 16:56Облсуд вынудил Цыбко напрягать слух
- Сегодня в 16:13Золотые зубы Общественной палаты
- Сегодня в 15:58Екатеринбургские "Сандуны" сравнили с заводской помывочной
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.