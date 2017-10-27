По версии "Уралинформбюро".

1. "Революционный" Зимний

В честь 100-летия революции 25 октября Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге вернули "историческую" окраску стен. В 1917 году здание было красным.

В расположившемся в Зимнем дворце Эрмитажа открылась выставка, посвященная знаменательной дате.

2. Страсти по "Матильде"

Вокруг "Матильды" Алексея Учителя продолжают кипеть страсти. 26 октября состоялась премьера фильма. Показы прошли в условиях мер повышенной безопасности.

В связи с выходом ленты на большой экран депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Она обвинила своего бывшего руководителя в "бездействии".

Парламентарий недоумевает: "На все обращения граждан ведомство (Генпрокуратура РФ - прим.ред.) отвечает одно и тоже: "Все хорошо, экстремизма нет". Хотя спрашивали уже давно о другом: нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонения от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности".

Поклонская не боится, что теперь "начнут копаться в ее прошлом". По словам политика, бояться ей нечего, так как она выполняла указания Генпрокурора, подчинялась распоряжениям его заместителей.

3. "Игры" с молнией

Юный житель аргентинского города Посадас чудом избежал гибели от удара молнии. Разряд ударил рядом с 12-летним мальчиком, игравшим на заднем дворе своего дома в грозу. Ребенок не получил даже ожога.

Шокирующие кадры сняла мать школьника, которая оставалась дома - женщина успокаивала младшую дочь.

4. Из Тюмени в Москву за 8 минут

Добраться из Тюмени в Москву чуть меньше чем за 8 минут можно только в мечтах или кино. Именно последнее снял через иллюминатор тюменец Алексей Туркин.

В выложенном на YouTube ролике за 7 минут 51 секунду можно увидеть и полет над облаками, и потрясающие виды рек, гор и озер.

5. Из жизни кенгуренка

Рано утром, на рассвете, умываются не только котята и мышата, но и кенгурята. "Умилительное видео" о семействе кенгуру сняли в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". На кадрах самка и ее детеныш умываются после сна и вылизывают друг друга.