По 300 тысяч каждому.

Ленинский райсуд Тюмени взыскал с ООО "Реском-Тюмень" 600 тысяч рублей в пользу детей утонувшего бульдозериста. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что предприятие осенью прошлого года занималось строительством автозимника Салехард - Надым. В ноябре замначальника участка на 33-40 километре самовольно изменил направление дороги без проведения изыскательских работ, в результате чего не была обозначена и обследована водная преграда – река Киселевка. Соответственно, не были приняты меры к утолщению ее ледового покрытия. В декабре бульдозерист-вахтовик из Тюменской области во время выполнения работ в ночную смену провалился под лед. Водитель не смог выбраться из машины и погиб.

Ранее суд признал замначальника участка виновным в нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Позднее дочь и сын погибшего обратились с иском в суд о возмещении морального вреда. С "Реском-Тюмень" взыскано 600 тысяч рублей, по 300 тысяч каждому.

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