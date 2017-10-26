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Японец отдал за 2 царь-хурмы 5000 долларовСегодня в 18:05

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Их вкус того стоит.

В японской префектуре Гифу 26 октября прошел необычный аукцион. Один из его участников приобрел два плода хурмы элитного сорта Тэнкафубу за 540 тысяч иен (почти 5 000 долларов США), пишет Sankei.com.

Содержание сахара в этих фруктах превышает 25 градусов по шкале Брикса. Кроме того, они твердые и хрустящие как японские груши.

Сорт Тэнкафубу, плоды которого достигают веса 300 граммов, выводили 11 лет. В продажу они поступили только в прошлом году, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в обычной хурме содержание сахара составляет около 16 градусов по шкале Брикса.

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