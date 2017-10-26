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Взлетные полосы Кольцово будут вычищать 50 спецмашинСегодня в 18:42

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Грядущей зимой.

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге готов к работе в осенне-зимний период. Такой вывод сделал спецкомиссия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Для обработки самолетов противообледенительными составами задействуют три деайсера JBT Tempest и два LMD-2000. Машины, оборудованные телескопическими стрелами, поднимающимися на высоту до 16,5 метра, способны обслуживать любые типы воздушных судов.

Поддерживать аэродром в порядке, убирать снег, счищать наледь будут более 50 единиц спецтехники.

С начала октября противообледенительную обработку прошли 200 воздушных судов. Всего за холодный период Кольцово расходует свыше 300 тонн спецжидкости и более 100 тонн реагентов для обработки аэродрома.

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