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Следователей проверят на быстроту реакцииСегодня в 19:21

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При поиске пропавших детей.

Председатель СКР поручил проанализировать оперативность начала розысков пропавших детей региональными управлениями. Это решение Александр Бастрыкин принял 26 октября на межведомственном совещании по вопросам разработки единого алгоритма розыска.

Решение о возбуждении уголовного дела в таких случаях должно приниматься не только после поступления обращений, но и после получения информации из СМИ, социальных сетей и мессенджеров. В регионах выявление таких сообщений в открытых источниках проходит не всегда своевременно. В результате может быть упущено время, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Основная проблема при поиске пропавших детей – отсутствие единого алгоритма действий и распределение обязанностей. С этим согласилась и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Она полагает, что необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия следственных органов, волонтеров и аппаратов детских омбудсменов.

Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову было предложено привлечь к поискам людей в лесах бизнес-сообщество. У волонтеров и следователей зачастую для этого не хватает обученных людей и технических средств. Бизнесмены же обладают обширными материальными ресурсами. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований.

Александр Бастрыкин напомнил, что в свое время планировалось создать Национальный центр поиска пропавших детей, но он так и не появился.

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