Следователей проверят на быстроту реакцииСегодня в 19:21
- Текст
При поиске пропавших детей.
Председатель СКР поручил проанализировать оперативность начала розысков пропавших детей региональными управлениями. Это решение Александр Бастрыкин принял 26 октября на межведомственном совещании по вопросам разработки единого алгоритма розыска.
Решение о возбуждении уголовного дела в таких случаях должно приниматься не только после поступления обращений, но и после получения информации из СМИ, социальных сетей и мессенджеров. В регионах выявление таких сообщений в открытых источниках проходит не всегда своевременно. В результате может быть упущено время, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Основная проблема при поиске пропавших детей – отсутствие единого алгоритма действий и распределение обязанностей. С этим согласилась и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Она полагает, что необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия следственных органов, волонтеров и аппаратов детских омбудсменов.
Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову было предложено привлечь к поискам людей в лесах бизнес-сообщество. У волонтеров и следователей зачастую для этого не хватает обученных людей и технических средств. Бизнесмены же обладают обширными материальными ресурсами. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований.
Александр Бастрыкин напомнил, что в свое время планировалось создать Национальный центр поиска пропавших детей, но он так и не появился.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:43
Паспорт болельщика "обрел лицо"
Дизайн утвержден.Сегодня в 19:21
Следователей проверят на быстроту реакции
При поиске пропавших детей.Сегодня в 19:15
Топ-менеджеры "Роснефти" начали запасаться деликатесами
К совещаниям и конференциям.Сегодня в 18:52
В правительство Среднего Урала метят представители "Опоры России"
На 2 вакансии – 4 кандидата.Сегодня в 18:47
В Екатеринбурге пожарные час тушили барак
Рядом с автовокзалом.Сегодня в 18:42
Взлетные полосы Кольцово будут вычищать 50 спецмашин
Грядущей зимой.Сегодня в 18:05
Японец отдал за 2 царь-хурмы 5000 долларов
Их вкус того стоит.Сегодня в 18:02
Российские власти задумались об отмене "долевки"
Вместо нее будет "проектное финансирование".Сегодня в 17:53
На окраине Челябинска перевернулась бетономешалка
Угодив в яму.Сегодня в 17:48
Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста
"Показали простенькую презентацию".Сегодня в 16:56
Облсуд вынудил Цыбко напрягать слух
Не пустив на заседания.Сегодня в 16:53
Не резиновая: квоту на трудоустройство иностранцев в РФ серьезно урежут
В строителях нуждаемся, в продавцах - нет.Сегодня в 16:49
Реконструкция проспекта Ленина в Екатеринбурге близится к завершению
Заверили чиновники.Сегодня в 16:41
Хиллари Клинтон отмечает юбилей
"Стукнуло" 70.Сегодня в 16:26
"Атомстройкомплекс" перекинет мост через Исеть на Уктусе
На собственные средства.
Главные новости
- Сегодня в 19:21Следователей проверят на быстроту реакции
- Сегодня в 17:48Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста
- Сегодня в 16:56Облсуд вынудил Цыбко напрягать слух
- Сегодня в 16:13Золотые зубы Общественной палаты
- Сегодня в 15:58Екатеринбургские "Сандуны" сравнили с заводской помывочной
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.