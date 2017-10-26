Дизайн утвержден.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций России утвердили новый дизайн паспорта болельщика. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства. Документ будет применяться во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России для идентификации зрителей турнира.

Паспорт болельщика — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Он оформляется бесплатно. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами мундиаля и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID даст право безвизового пребывания на территории России. Зрители футбольного турнира смогут заказать паспорт болельщика на сайте fan-id.ru и получить его в одном из центров выдачи. Иностранные болельщики смогут воспользоваться сервисом доставки за границу.