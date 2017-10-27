По поручению Путина.

Иностранные болельщики, обладающие FAN ID, получат право безвизового въезда на территорию России. Соответствующий законопроект поручил правительству внести в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Как сообщает пресс-служба Кремля, упрощенный доступ на территорию страны будет обеспечен за десять дней до начала матча открытия чемпионата и закончится в день финала.

Также будет введена ответственность за незаконную продажу входных билетов на матчи мундиаля, или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов.

Чемпионат мира по футболу в России будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.