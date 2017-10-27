Законопроект Мизулиной отклонен.

Законопроект о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) отклонен Госдумой при рассмотрении в первом чтении, сообщает ТАСС.

Документ, внесенный два года назад сенатором Еленой Мизулиной и рядом депутатов нижней палаты, предполагал также запрет на проведение абортов в частных клиниках. Получить услугу по полису женщина смогла бы только по медпоказаниям в государственной больнице.

Авторы законопроекта предлагали направить высвободившиеся в ФОМС средства на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Законопроектом также предусматривалась административная ответственность в виде штрафов за проведение процедуры вне государственного медицинского учреждения.

Поправками в другой законопроект ("Об основах охраны здоровья граждан в РФ") предлагалось выдавать беременной женщине, принявшей решение об аборте, перед этой процедурой направление на УЗИ и рассказывать ей о негативных последствиях прерывания беременности. Это предложение тоже отклонено.

Стоит отметить, что ранее правительство РФ не поддержало обе инициативы. В отзыве кабмина, в частности, отмечалось, что "ограничение бесплатного оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности может привести к негативным последствиям - росту числа абортов, производимых вне медицинских организаций, что угрожает жизни и здоровью женщин, а также увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на социальном обеспечении государства".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в России ведется целенаправленная работа по сокращению абортов. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, их число в 2016 году сократилось на 8,5%, за пять лет - на 25%. Согласно планам правительства, число абортов должно сократиться еще на 30% к 2025 году. Основной акцент в работе вновь ставится на пропаганду отказа от прерывания беременности.

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