Их спасли.

Американский десантный корабль спас двух девушек, которые пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане. Военные подобрали их в 1,4 тысячи километров от берегов Японии.

По данным федеральных СМИ, жительницы Гавайев в мае отправились на Таити, прихватив с собой двух собак. Во время шторма у яхты отказал двигатель. Американки надеялись, что доберутся до суши под парусами, однако их снесло с маршрута течением.

Девушки посылали бесчисленные сигналы бедствия, однако они не достигали берега и других кораблей.

Американкам удалось выжить благодаря годовому запасу круп и опреснителя воды, передает "Уралинформбюро".