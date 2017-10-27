На Аляске нашли останки морского чудовищаСегодня в 09:24
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Неизвестного.
На одном из отдаленных пляжей Аляски обнаружили останки неизвестного морского чудовища. На 1,5-метровые разлагающиеся внутренние органы наткнулся рыбак Бьорн Диль, пишет Mirror.
По словам мужчины, органы похожи на разлагающуюся печень и пахнут, "как рыбный склад, который долго не чистили".
Некоторые эксперты считают, что американец обнаружил останки полярной акулы. Однако, по словам Диля, эти рыбы не такие крупные. Также большой вопрос, как печень акулы могла оказаться на суше отдельно от туловища. Следует отметить, что этот вид встречается на глубинах более 6 километров.
Рыбак не исключает, что акулу могло съесть другое животное - например, тюлень. Но непонятно, почему печень осталась нетронутой, передает "Уралинформбюро".
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