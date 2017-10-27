Регион ждут снегопады.

Все выходные в Свердловской области будет идти небольшой, местами умеренный снег. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

По ночам в пятницу и субботу в регионе ожидается минус 4-9, местами до минус 13. В ночь на воскресенье будет холоднее на пару градусов. Днем на Среднем Урале столбики термометров будут показывать от минус 3 до плюс 3.

В столице Урала ночная температура задержится в районе минус 4-6, и только в воскресенье – до минус 6-8. Днем ожидается около нуля. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололедице.

На следующей неделе в регион придет существенное потепление. Согласно прогнозам, столбики термометров будут показывать плюсовые отметки.