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Хэллоу in ЛукоморьеСегодня в 11:14

  • Текст

Жутко интересный тест от "Уралинформбюро".

Согласно зарубежным поверьям, в грядущий Хэллоуин на землю вернутся души умерших и выйдут на просторы все фантастические твари. В преддверии заморского праздника мы решили выяснить, как хорошо вы знаете нашу национальную нечисть. А то вдруг столкнетесь.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадр из мультфильма "Летучий корабль", иллюстрация Виктора Чижикова к книге "Вниз по волшебной реке", иллюстрация с обложки сатирического журнала "Леший", Брут, кадр из мультфильма "Русалочка", И.Н. Крамской. "Русалки", иллюстрация К.Кузнецова из сборника "Русские народные сказки", кадр из фильма "Каменный цветок", В.М. Васнецов "Сирин и Алконост", рисунки М.Я. Билибина "Домовой", "Кикимора", И.Г.Фюссли. "Ночной кошмар".

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