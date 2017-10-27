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Назарбаев перевел алфавит на латиницуСегодня в 09:44

Казахский.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита с кириллицы на латиницу. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы государстве, поэтапные изменения будут происходить до 2025 года.

Кроме утверждения нового набора знаков казахского языка, Назарбаев потребовал создать Национальную комиссию по переводу алфавита.

Указ подписан 26 октября и уже вступил в силу, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в новый казахский алфавит вошли 32 буквы. Специфические звуки в нем обозначены буквами с апострофами.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Вася Сегодня в 10:40

В чём смысл сего действа? Что это даст казахам?

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56654 Сегодня в 11:32

Для паритета и понятия ситуации властям РФ, надо запретить Казахские документы для въезда и документооборота в РФ на латинице что бы не было путаницы.Но Путин слаб на роль лидера, и вряд ли ответит симметрично и достойно поэтому его игнорируют от Эрдогана до Лукашенко...

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