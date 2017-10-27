Казахский.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита с кириллицы на латиницу. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы государстве, поэтапные изменения будут происходить до 2025 года.

Кроме утверждения нового набора знаков казахского языка, Назарбаев потребовал создать Национальную комиссию по переводу алфавита.

Указ подписан 26 октября и уже вступил в силу, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в новый казахский алфавит вошли 32 буквы. Специфические звуки в нем обозначены буквами с апострофами.