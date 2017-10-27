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Каменских пенсионеров довели до прокуратуры разваливающиеся домаСегодня в 11:41

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В селах.

Прокурорское представление, 50-тысячный штраф и судебный иск понадобились управляющей компании "ДЕЗ Каменского городского округа", чтобы она взялась за ремонт 11 многоквартирных домов в селах Позариха, Кисловское и Маминское.

В надзорное ведомство обратились пенсионеры, живущие в этих домах. Проведенная проверка показала, что многоквартирники обслуживаются управляющей компанией с нарушением требований законодательства.

"В 11 многоквартирных домах установлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года, в том числе наличие трещин и пробоин шиферной кровли, наличие следов протечек с кровли на стенах и потолке на лестничных площадках, разрушение и наличие трещин межпанельных швов, разрушение бетонного пола в тамбуре подъездов, наличие бытового и строительного мусора в подвальных помещениях, наличие незакрепленных козырьков подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт и другие", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Чтобы нарушения были устранены, специалисты ведомства внесли представление в адрес руководителя управляющей компании, а также направили в суд исковые заявления в интересах пенсионеров, проживающих в 6 многоквартирных домах, о проведении ремонтных работ.

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