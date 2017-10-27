Вокруг "Екатеринбург Арены" выросли альпийские горкиСегодня в 14:07
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И 2000 кустов.
Территорию вокруг "Екатеринбург Арены" привели в порядок. Радовать глаза игроков и болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018 будут более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 000 кустарников. Кроме того, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 "квадратов" многолетних цветников. Как сообщили "Уралинформбюро" в Центре общественных связей Группы Синара, общая площадь благоустройства составила около восьми гектаров.
Вокруг спорткомплекса проложена 800-метровая беговая дорожка из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. Зимой ее можно будет превращать в каток.
В ближайшее время на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.
Построены четыре постоянные входные группы по 110 метров каждая и две временные. Установленные там рамки досмотра позволят проверять входящих на всевозможные опасные и запрещенные предметы.
Продолжается пусконаладка архитектурной подсветки, которая по графику должна заработать уже в ноябре. Вечерами проводится тестирование медиафасада "Екатеринбург Арены". На перфорированные панели смонтировано более шести тысяч светодиодов и свыше 18 тысяч метров кабеля. Все архитектурное освещение стадиона, включая медиафасад, подсветку кровли и исторических стен, касс, скульптурных композиций, будет потреблять не более 80 кВт.
Продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях: оборудуются 16 буфетов и 24 пункта продажи напитков и снеков. Пространство оформляется системами навигации как внутри, так и снаружи стадиона.
"Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне", - отметил гендиректора компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.
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