После "собеседования".

Впервые в мире андроиду присвоили гражданство. Робот София стала подданной Саудовской Аравии после успешного выступления на проходящей там конференции "Инвестиционная инициатива будущего", пишет ТАСС.

"Дочь" гонконгской Hanson Robotics была одним из "спикеров" на сессии "Думающие машины: Искусственный интеллект и роботы". Ее оппонентами стали главы транснациональных компаний ABB и Softbank, передает "Уралинформбюро".

В ходе дискуссии модератор, ведущий американской телекомпании CNBC Эндрю Соркин объявил, что София получила саудовское подданство.

"Спасибо, королевство Саудовская Аравия. Я рассматриваю получение саудовского подданства как большую честь и горжусь тем, что стала первым роботом, получившим подданство", - ответил андроид.

Стоит отметить, что саудовское гражданство дает право на щедрые социальные привилегии, однако получить его очень сложно. Даже родившиеся в Королевстве дети иностранцев не могу претендовать на него.