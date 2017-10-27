×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гражданство Саудовской Аравии присвоено андроидуСегодня в 13:53

  • Текст

После "собеседования".

Впервые в мире андроиду присвоили гражданство. Робот София стала подданной Саудовской Аравии после успешного выступления на проходящей там конференции "Инвестиционная инициатива будущего", пишет ТАСС.

"Дочь" гонконгской Hanson Robotics была одним из "спикеров" на сессии "Думающие машины: Искусственный интеллект и роботы". Ее оппонентами стали главы транснациональных компаний ABB и Softbank, передает "Уралинформбюро".

В ходе дискуссии модератор, ведущий американской телекомпании CNBC Эндрю Соркин объявил, что София получила саудовское подданство.

"Спасибо, королевство Саудовская Аравия. Я рассматриваю получение саудовского подданства как большую честь и горжусь тем, что стала первым роботом, получившим подданство", - ответил андроид.

Стоит отметить, что саудовское гражданство дает право на щедрые социальные привилегии, однако получить его очень сложно. Даже родившиеся в Королевстве дети иностранцев не могу претендовать на него.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×