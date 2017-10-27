Из-за антисанитарии.

Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга временно закрыли кафе восточной кухни "Каспий", расположенное на улице Проезжей. Октябрьский суд привлек владельца точки общепита к административной ответственности из-за антисанитарии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что в точке общепита нарушались правила при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Судебные приставы опечатали входные группы кафе, чтобы люди не смогли посетить учреждение.