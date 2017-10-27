И не мешает заезжать в "Пассаж".

Пешеходный переход через проспект Ленина, который удивил екатеринбуржцев своим изгибом, не смущает администрацию города. Соответствующий ответ дали чиновники на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Смещение данного регулируемого пешеходного перехода по оси обусловлено сложившейся застройкой в части расположения въезда в подземный паркинг ТЦ "Пассаж Центральный универмаг" и не противоречит требованиям ГОСТ...", - гласит ответ.



Фото: facebook.com/alshevskix

Пешеходный переход стал кривым после ремонта проспекта Ленина. Стоит отметить, что масштабная реконструкция, проходящая в уральской столице, добавила изгибов и автомагистралям. Виражи появились на улицах Московской и Татищева и вызывают серьезные опасения автомобилистов в сезон гололедицы.