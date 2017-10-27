Чиновники призывают к спокойствию.

Жители поселка Балтым (Верхнепышминский городской округ) бьют тревогу. Они боятся, что прокладка нового газопровода может привести к ЧП, поскольку работы ведутся в непосредственной близости от трассы магистрального водовода, питающего Верхнюю Пышму.

Как рассказали "Уралинформбюро" местные жители, на объездной дороге на севере поселка рабочие вот уже месяц тянут пластиковую газовую трубу диаметром 200 миллиметров. "Вся беда в том, что тянут вдоль уже имеющейся трассы магистрального водовода, питающего всю Верхнюю Пышму. Это является грубейшим нарушением – если случится авария на газопроводе, то разорвет и водовод. А совсем рядом – жилые дома", - утверждают очевидцы.

По их словам, рабочие постоянно натыкаются на две трубы большого диаметра (о чем они сами говорят) – чугунную и стальную. Жители поселка опасаются соседства: "Для устранения порывов на водоводе "Водоканал" раскапывает аварийные участки. И при очередной раскопке пластиковая труба газопровода может быть легко повреждена!".

Они рассказали, что одна авария уже произошла – на правом берегу реки Балтымка, напротив дома №41, был поврежден водовод "Уралэлектромеди". По мнению жителей, этот факт подтверждает отсутствие у газовиков точных схем магистральных водоводов.

В администрации городского округа Верхняя Пышма "Уралинформбюро" сообщили, что в курсе аварии, подчеркнув, что произошедшее – результат несогласованности действий, а не нарушения технических требований. "Проект реализуется АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" с 2012 года. Сейчас осуществляется третий этап закольцовки газопровода – от газораспределительной станции "ЛОК ПСО" до станции "Верхняя Пышма" в целях повышения надежности газоснабжения на удаленных территориях округа",- заявил замглавы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Николай Невструев

По его словам, проектная документация прошла контроль госорганов, разрешительная документация на строительство также имеется. После аварии, которую оперативно устранили, была дана команда "Водоканалу" усилить взаимодействие и контроль за пересечением коммуникаций.

Главный инженер верхнепышминского МУП "Водоканал" Виктор Ковязин заявил, что на его участке все хорошо, и никаких аварий не было. АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" не смогло предоставить оперативный комментарий.