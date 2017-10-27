После получения результатов экспертизы.

Движение трамваев по Макаровскому мосту в Екатеринбурге будет возобновлено не раньше ноября. Чтобы открыть ветку для общественного рельсового транспорта, необходимы положительные результаты экспертизы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Испытания на прочность груженым песком трамваем конструкция прошла в ночь на 27 октября. По словам сотрудников администрации города, специалисты подготовят заключение в течение трех рабочих дней, то есть не раньше 1 ноября.

Если оно будет положительным, комитет по транспорту сможет назвать точные даты старта реверсивного движения трамваев №21 и №3 маршрутов. Они станут единственными, курсирующими по мосту в период его реконструкции.

Стоит отметить, что мост через Исеть для всех видов транспорта закрыли 7 октября. В этот вторник по нему открыли автомобильное движение.

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