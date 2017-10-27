Следователи организовали новую проверку.

В следственное управление СКР по Тюменской области вновь начали поступать жалобы на невыплату зарплаты работникам ООО "Мостострой-12", контролируемого Александром Забарским. С сентября по октябрь 2017 года поступило семь соответствующих обращений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Стоит напомнить, что ранее в отношении руководства компании расследовались два уголовных дела о частичной или полной невыплате зарплаты сотрудникам: с июня по август 2016 года имелась задолженность перед 1 464 работниками, а с сентября 2016-го по июнь 2017 года - перед 1 607 работниками. Деньги в период следственных действий были выплачены, но уголовные дела все же направлены в суд.

По новым обращениям следователи проводят проверку, а также ищут других возможных потерпевших.



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