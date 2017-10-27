"Уральские авиалинии" переходят на зимнее расписаниеСегодня в 16:48
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Открывая новые направления.
С 29 октября по 24 марта 2018 года "Уральские авиалинии" будут летать по зимнему расписанию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в этот период в маршрутную сеть компании войдут более 150 направлений в 23 страны.
Поскольку большинство рейсов авиакомпании круглогодичные, значительная часть расписания останется в привычном пассажирам виде. В частности, на самых популярных направлениях по российским городам время отправления не изменится.
В обновленном расписании появится большой выбор перелетов в Европу, а также сохранятся традиционные зимние рейсы.
Новые направления свяжут Москву с популярными европейскими городами – Варшавой, Мюнхеном и Зальцбургом. Эти маршруты подготовили специально для любителей горнолыжного спорта: им предложат лояльные условия провоза снаряжения. Также, начиная с декабря, из аэропорта Жуковский лайнеры "Уральских авиалиний" начнут летать в Женеву.
В зимнем расписании Санкт-Петербурга появятся рейсы на "остров вечной весны" Тенерифе . По пятницам из Северной столицы можно будет улететь в Барселону. Кроме того, перевозчик решил сохранить "летние" рейсы в Тель-Авив и на зиму 2017-2018.
Из Екатеринбурга можно будет чаще отправляться в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Среди новинок для жителей Урала – китайские Ордос и Чанчунь, откуда можно продолжить изучение Юго-Восточной Азии. Также для екатеринбуржцев ближе станут Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.
Подробную информацию о направлениях, тарифах, спецпредложениях, правилах провоза багажа и ручной клади можно получить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 и в авиакассах.
Стоит отметить, что за 2016 год 43 лайнера Airbus "Уральских авиалиний" перевезли 6,4 миллиона человек. Компания входит в ТОП ведущих российских авиапредприятий по объему перевозок за январь - сентябрь 2017 года.
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