Открывая новые направления.

С 29 октября по 24 марта 2018 года "Уральские авиалинии" будут летать по зимнему расписанию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в этот период в маршрутную сеть компании войдут более 150 направлений в 23 страны.

Поскольку большинство рейсов авиакомпании круглогодичные, значительная часть расписания останется в привычном пассажирам виде. В частности, на самых популярных направлениях по российским городам время отправления не изменится.

В обновленном расписании появится большой выбор перелетов в Европу, а также сохранятся традиционные зимние рейсы.

Новые направления свяжут Москву с популярными европейскими городами – Варшавой, Мюнхеном и Зальцбургом. Эти маршруты подготовили специально для любителей горнолыжного спорта: им предложат лояльные условия провоза снаряжения. Также, начиная с декабря, из аэропорта Жуковский лайнеры "Уральских авиалиний" начнут летать в Женеву.

В зимнем расписании Санкт-Петербурга появятся рейсы на "остров вечной весны" Тенерифе . По пятницам из Северной столицы можно будет улететь в Барселону. Кроме того, перевозчик решил сохранить "летние" рейсы в Тель-Авив и на зиму 2017-2018.

Из Екатеринбурга можно будет чаще отправляться в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Среди новинок для жителей Урала – китайские Ордос и Чанчунь, откуда можно продолжить изучение Юго-Восточной Азии. Также для екатеринбуржцев ближе станут Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Подробную информацию о направлениях, тарифах, спецпредложениях, правилах провоза багажа и ручной клади можно получить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 и в авиакассах.

Стоит отметить, что за 2016 год 43 лайнера Airbus "Уральских авиалиний" перевезли 6,4 миллиона человек. Компания входит в ТОП ведущих российских авиапредприятий по объему перевозок за январь - сентябрь 2017 года.