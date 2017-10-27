Россия погрозила миру ядерной триадойСегодня в 17:21
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Под присмотром Путина.
Минобороны РФ обнародовало видео запуска четырех межконтинентальных баллистических ракет. Он состоялся вечером 26 октября в рамках учений ракетных войск стратегического назначения на космодроме Плесецк, передает "Уралинформбюро".
Военные запустили ракету "Тополь" и три ракеты с подводных лодок. Также на видео продолжительностью 97 секунд виден взлет двух стратегических бомбардировщиков.
Две ракеты были пущены из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Из Баренцева моря ударили по полигону Кура.
Ядерная триада, управлять которой тренировались на учениях, включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подлодки.
По данным федеральных СМИ, в учениях лично участвовал президент России Владимир Путин.
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