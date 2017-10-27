Под присмотром Путина.

Минобороны РФ обнародовало видео запуска четырех межконтинентальных баллистических ракет. Он состоялся вечером 26 октября в рамках учений ракетных войск стратегического назначения на космодроме Плесецк, передает "Уралинформбюро".

Военные запустили ракету "Тополь" и три ракеты с подводных лодок. Также на видео продолжительностью 97 секунд виден взлет двух стратегических бомбардировщиков.

Две ракеты были пущены из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Из Баренцева моря ударили по полигону Кура.

Ядерная триада, управлять которой тренировались на учениях, включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подлодки.

По данным федеральных СМИ, в учениях лично участвовал президент России Владимир Путин.