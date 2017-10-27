К индексации подключат приставов.

Депутаты Госдумы РФ 27 октября 2017 года одобрили в третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование процедуры взыскания алиментов, передает "Уралинформбюро".

По словам авторов инициативы, сегодня индексация алиментов происходит только по запросу взыскателя. Законопроект же обязывает организации и лица, выплачивающие должнику зарплату, индексировать алименты по обращению приставов. То есть "не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя", говорится в документе.

Кроме того, постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам будет считаться основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности.