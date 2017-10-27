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Американским свиньям запретили въезд в РоссиюСегодня в 18:24

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До конца 2018 года.

Российские санкции против западных стран продолжают расширяться. Под запрет попал импорт живых свиней и субдпродуктов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном 27 октября 2017 года.

Расширенный список продовольственного эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 года в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В перечень попали живые свиньи (кроме чистопородных), мясные субпродукты, свиной и птичий жир, а также жир крупного рогатого скота, овец и коз.

В постановлении отмечается, что введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России, передает "Уралинформбюро".

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