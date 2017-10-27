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Тюменского таможенника будут судить за взятку колесамиСегодня в 18:37

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Цена свободы – 13 тысяч рублей.

Начальник автотранспортного отдела Тюменской таможни Уральского таможенного управления предстанет перед судом. Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) завершено. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в июле 2017 года 42-летний мужчина получил от директора коммерческой организации взятку – 4 автомобильных шины стоимостью 13400 рублей. За колеса таможенник должен был поспособствовать победе данной компании в конкурсе на оказание услуг по обслуживанию автомобилей Тюменской таможни.

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