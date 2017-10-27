Автор портрета Путина нарисовал на пшеничном поле Ким Чен ЫнаСегодня в 19:23
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Ради мира на земле.
На пшеничном поле на севере Италии появился огромный портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает местное издание L'Arena.
Автором "рисунка" на участке площадью около 20 тысяч квадратных метров стал итальянский художник Дарио Гамбарин. Над головой лидера Северной Кореи он разместил две ракеты, а ниже – подпись "Опасность". По словам художника, его работа является своеобразным призывом к миру.
Мировые лидеры уже не раз становились героями полевых портретов Дарио Гамбарина. Ранее он изображал Дональда Трампа, Барака Обаму, Фиделя Кастро, Нельсона Манделу и даже российского лидера Владимира Путина.
Вместо красок и кистей художник использует трактор и плуг и применяет специальную технику. Увидеть его работы можно только с высоты птичьего полета, передает "Уралинформбюро".
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