Екатеринбург зальет дождем и завалит снегом.

Последние дня октября – начало ноября в Свердловской области будут теплыми. По данным синоптиков, дожди будут сменяться снегом или мокрым снегом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральском УГМС.

Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 6 градусов, по ночам на Среднем Урале будет подмораживать до минус 11, что приведет к ощутимому гололеду на улицах.

В Екатеринбурге температура воздуха в начале недели будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов, уральскую столицу зальет дождем, на смену которому к четвергу придет снег. 3-4 ноября будут сопровождаться отрицательными температурами, но к воскресенью столбики термометров вновь перешагнут нулевую отметку.