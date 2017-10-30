С 1 ноября.

На Среднем Урале задержанные и арестованные граждане, которые сами не смогут оплатить адвокатские услуги, с 1 ноября рискуют остаться без правовой помощи. Решение приостановить работу приняли Совет региональной Адвокатской палаты и президиум Свердловской областной коллегии адвокатов. Документы опубликованы на портале Адвокатской палаты, передает "Уралинформбюро".

"Действие данного решения Президиума распространяется до погашения задолженности УМВД по Свердловской области и Управлением Судебного департамента в Свердловской области перед Свердловской областной коллегией адвокатов", - говорится в документе.

Такая мера связана с долгами силовиков и судов перед юристами. По данным областной коллегии адвокатов, общая задолженность Управления судебного департамента и ГУ МВД по региону перед ними - почти 22 миллиона рублей.

Юристов, принявших участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, ждет дисциплинарная ответственность, сообщается в решении Совета.

В свердловском полицейском главке отмечают, что проблема решится в ближайшее время. Деньги на выплату долгов со стороны МВД поступят уже в ноябре.

Стоит отметить, что согласно статьям 50 и 51 УПК РФ, если гражданин не может нанять адвоката для представления своих интересов по уголовному делу, то государство обязано предоставить ему бесплатную юридическую помощь, обязуясь оплатить работу защитника.