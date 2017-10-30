При получении посылок.

Роскомнадзор запретил ФГУП "Почта России" сбор паспортных данных жителей страны. Решение вынесено по результатам проверок почтового оператора, сообщают "Известия".

В ведомство поступило несколько жалоб на то, что сотрудники "Почты России" отказываются выдавать заказные отправления, если получатель не указал на извещении свои паспортные данные. Специалисты Роскомнадзора признали отказы административными правонарушениями. "Почта России" пыталась обжаловать эти решения, однако суд встал на сторону ведомства, передает "Уралинформбюро".

"Почта России" должна строго следовать утвержденным правилам оказания услуг почтовой связи, что и было доказано решениями судов", — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Почта с доводами судов и надзорного ведомства не согласна. В учреждении настаивают на том, что вписанные в извещение реквизиты паспорта позволяют идентифицировать человека, фактически получившего почтовое отправление. Там также добавили, что Минкомсвязи дорабатывает новый законопроект "О почтовой связи", который предусматривает, в том числе, норму о внесении паспортных данных в электронную форму.