Этой зимой.

Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. География полетов из уральской столицы значительно расширилась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Теперь уральские туристы смогут улететь не только во вьетнамский Нячанг, но и на остров Фукуок. В ОАЭ, кроме Дубая, появятся рейсы в Шарджу.

Стали разнообразнее и рейсы в Европу. Теперь любители Чехии могут отправиться не только в Прагу, но и в Пардубице. Среди новинок – самолеты до Минска и Барселоны.

Кроме того, расширилась география полетов в Китай. К лайнерам, летящим в Пекин, Шанхай, Харбин и Санью, добавились рейсы в Чанчунь и Ордос.

Сохраняются и традиционные направления: пассажиры Кольцово смогут прямыми рейсами отправиться в Турцию, Таиланд, Индию, Германию и Финляндию.

Внутренними авиалиниями екатеринбуржцы полетят в Европейскую часть России, Сибирь, на Урал и Дальний Восток. Остаются в расписании отечественные курорты Краснодарского края, Ставрополья и Крыма.

Стоит отметить, что всего из Екатеринбурга запланированы рейсы по 86 направлениям, из которых 40 – внутренние. Полеты будут выполнять 36 авиакомпаний, в том числе 11 иностранных перевозчиков.