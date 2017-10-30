×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские работодатели тщетно разыскивают инженеровСегодня в 12:07

  • Текст

Соискатели хотят продавать.

Большинство свердловчан рвутся в сферу продаж и не хотят работать на производстве. Таковы результаты исследования сайта HeadHunter, специалисты которого проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере "Производство" в преддверии Дня инженера.

По данным сайта, сегодня работники производственной сферы входят в десятку самых востребованных на Среднем Урале – поиску этих кадров посвящено 10% вакансий местных работодателей. При этом конкуренция в отрасли составляет 3,6 человека на одну открытую позицию, тогда как в целом по рынку труда – 5 человек на место. Самый большой дефицит работников инженерных специальностей испытывают предприятия Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.

Отмечается, что только 8% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов (17%) ищут работу в сфере продаж, передает "Уралинформбюро".

Что касается заработной платы, то тут ожидания работодателей и кандидатов совпадают. Средняя зарплата на рынке Свердловской области составляет 45 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×