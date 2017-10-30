Соискатели хотят продавать.

Большинство свердловчан рвутся в сферу продаж и не хотят работать на производстве. Таковы результаты исследования сайта HeadHunter, специалисты которого проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере "Производство" в преддверии Дня инженера.

По данным сайта, сегодня работники производственной сферы входят в десятку самых востребованных на Среднем Урале – поиску этих кадров посвящено 10% вакансий местных работодателей. При этом конкуренция в отрасли составляет 3,6 человека на одну открытую позицию, тогда как в целом по рынку труда – 5 человек на место. Самый большой дефицит работников инженерных специальностей испытывают предприятия Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.

Отмечается, что только 8% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов (17%) ищут работу в сфере продаж, передает "Уралинформбюро".

Что касается заработной платы, то тут ожидания работодателей и кандидатов совпадают. Средняя зарплата на рынке Свердловской области составляет 45 тысяч рублей.