По программе "5-100".

Уральский федеральный университет в течение трех лет будет получать по 480 миллионов дополнительного федерального финансирования ежегодно. На такие деньги могут рассчитывать все вузы страны, входящие во вторую группу проекта "5-100". Цифру назвала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и международными экспертами.

Цель проекта "5-100" – вывод российских вузов на ведущие позиции и вхождение не менее пяти университетов страны в первую сотню мирового рейтинга. Сегодня в проект входит 21 вуз, в числе которых УрФУ. Всего на поддержку университетов выделяется 10 миллиардов рублей в год. Средства, как правило, идут на улучшение материально-технической базы для исследовательских работ и на усиление преподавательского состава.

УрФУ отводится значительное место в реализации программы "Пятилетка развития", призванной вывести Свердловскую область в первую тройку регионов-лидеров Российской Федерации. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Мы рассчитываем на углубление партнерства с УрФУ по таким направлениям как развитие сферы IT, фармацевтики, медицины, робототехники, аддитивных технологий, приборостроения, решение экологических проблем, "цифровизация" общественной жизни, производственных и бизнес-процессов", – заявил Евгений Куйвашев.