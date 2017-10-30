×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 взлетят цены на "квадраты"Сегодня в 14:03

  • Текст

В аренду.

Цены на аренду жилья в столице Среднего Урала во время чемпионата мира по футболу вырастут в два раза. Таковы прогнозы специалистов сайта бронирования жилья Tvil.ru, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбург входит в десятку городов, где ожидается больше всего иностранных туристов. Прогнозируется 100-процентная загрузка отелей и хостелов. Высокий спрос на жилье будет даже в пригороде, считают аналитики.

По данным ТурСтат, в целом в стране ожидается более миллиона иностранных болельщиков. В городах, где пройдет чемпионат, уже забронировано от 50% до 70% номеров на дни матчей. При этом наибольшей популярностью пользуется ценовая категория "эконом" – от 5 до 6 тысяч рублей за сутки.

Прогнозируется также, что в Казани цены на жилье вырастут на 30%, в Нижнем Новгороде - на 50%, в Москве и Санкт-Петербурге - на 100%, в Сочи - на 200%.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×