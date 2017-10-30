В аренду.

Цены на аренду жилья в столице Среднего Урала во время чемпионата мира по футболу вырастут в два раза. Таковы прогнозы специалистов сайта бронирования жилья Tvil.ru, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбург входит в десятку городов, где ожидается больше всего иностранных туристов. Прогнозируется 100-процентная загрузка отелей и хостелов. Высокий спрос на жилье будет даже в пригороде, считают аналитики.

По данным ТурСтат, в целом в стране ожидается более миллиона иностранных болельщиков. В городах, где пройдет чемпионат, уже забронировано от 50% до 70% номеров на дни матчей. При этом наибольшей популярностью пользуется ценовая категория "эконом" – от 5 до 6 тысяч рублей за сутки.

Прогнозируется также, что в Казани цены на жилье вырастут на 30%, в Нижнем Новгороде - на 50%, в Москве и Санкт-Петербурге - на 100%, в Сочи - на 200%.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.