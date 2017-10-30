Которого искали 2 недели.

В лесу под Миассом охотник обнаружил тело мужчины. Труп висел в петле на одном из деревьев.

Как выяснилось, погибшим оказался 40-летний местный житель, пропавший 15 октября. Мужчина исчез в день рождения его супруги. Он пошел в магазин за покупками, но домой так и не вернулся. Две недели мужчину искали правоохранители, родственники и волонтеры. У миассца осталось 2 детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области, следов криминальной смерти на теле не обнаружено. Сейчас по данному факту проводится проверка. Труп передан на судмедэкспертизу.