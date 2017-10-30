В День народного единства.

Традиционный "Русский марш" в этом году в Екатеринбурге состоится 4 ноября. На этот раз националисты пройдут по улицам Уралмаша. Маршрут согласован с местными властями, написали организаторы в официальных группах в соцсетях.

Шествие стартует в 12.00 от дома №96 по улице Победы до перекрестка с улицей 40 лет Октября, далее – до улицам Кировградской и Республиканской. Закончится марш у памятника танку Т-34. После этого националисты отправятся в центр города к "Черному Тюльпану" на народный сход, передает "Уралинформбюро".

"Маршрут не из лучших. Но в это тяжелое время для Русского движения, РМ может состояться не более чем в 5-7 городах РФ. И Екатеринбург сохраняет за собой статус одного из немногих, на сегодняшний момент, очагов Русского Национального Сопротивления. Этот танк у парка Победы, конечно не крейсер "Аврора", но кто знает, все еще впереди", – пишут организаторы (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).