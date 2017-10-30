За нарушение – штраф.

Спиртные напитки исчезнут с прилавков пермских магазинов 4 ноября 2017 года. Розничная продажа алкогольной продукции в День народного единства будет запрещена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии краевой столицы.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 до 40 000 – для юридических лиц.

Стоит добавить, что в Екатеринбурге запрета на продажу алкогольной продукции 4 ноября не будет.