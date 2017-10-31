Почти за 19 миллионов рублей.

В Верхней Салде завершился сезон дорожных ремонтов. За счет областного и местного бюджетов, а также средств корпорации "ВСМПО-Ависма" в порядок привели более 10 километров проезжей части.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, ВСМПО-Ависма выделила 18 миллионов 881 тысячу рублей на асфальтирование улицы Воронова (от Районной до магазина "Маленькая страна") и участка объездной дороги (от улицы Карла Маркса до III Интернационала). В общей сложности "УралСпецСтрой" заменил 2 340 метров полотна.

За "починку" улиц Сабурова и Карла Либкнехта, а также ямочный ремонт городской бюджет перечислил компании "СамстройУрал" 4 миллиона 319 тысяч рублей.

Областное правительство выделило субсидию в 11 миллионов 604 тысячи рублей на приведение в порядок 3 400 метров полотна на улице Карла Маркса. Ее асфальтировал тагильский "Комавтотранс".

За счет средств межбюджетных трансфертов - 12 миллионов 337 тысяч рублей - отремонтирована дорога на Парковой. 2 200 метров покрытия заменил березовский "Малахит".

Чуть более 44 миллионов рублей выделено на строительство 438 метров дороги по улице Энгельса. Однако салдинский "АраксСтройГрупп" (генподрядчик ДСК "Строймеханизация") не успел вовремя завершить работы. По условиям контракта за каждый день просрочки фирме начисляется штраф.

Стоит отметить, что из указанной суммы ранее генподрядчику было выплачено 20 миллионов 995 тысяч рублей - за вынос инженерных сетей и первоначальные работы по подготовке к асфальтированию.