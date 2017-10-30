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Свердловских тюремщиков обязали выплатить зарплату зэку-кочегаруСегодня в 16:05

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Суд встал на сторону осужденного.

Серовский райсуд обязал руководство ИК-15 выплатить 17 000 рублей заключенному, который с сентября 2015-го по апрель 2016 года работал кочегаром в котельной колонии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По обращению осужденного соответствующую проверку ранее провела Уральская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Ревизоры выяснили, что мужчина действительно работал кочегаром, но запись об этом в его трудовую книжку сделана не была, зарплату он не получал.

Руководство колонии пыталось опровергнуть итоги проверки, но суд встал на сторону зэка и прокуратуры. Помимо выплаты денег инстанция потребовала внести запись о работе в документы осужденного.

В законную силу приговор пока не вступил.

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