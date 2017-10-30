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Медведев назвал главных при движении на авто по кругуСегодня в 16:25

Внесены дополнения в ПДД.

При въезде на перекресток с круговым движением российские водители обязаны будут уступать движение тем, кто уже едет по кольцу. Соответствующее дополнение в Правила дорожного движения внесено постановлением правительства. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".

Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках. "Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети", - говорится в справке к документу.

Стоит отметить, что сейчас схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрестка к перекрестку.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Виктор Сегодня в 19:59

Коснется ли это Самары? Очень хорошее и нужное изменение в правилах!

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