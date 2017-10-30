Медведев назвал главных при движении на авто по кругуСегодня в 16:25
- Текст
- Комментарии (1)
Внесены дополнения в ПДД.
При въезде на перекресток с круговым движением российские водители обязаны будут уступать движение тем, кто уже едет по кольцу. Соответствующее дополнение в Правила дорожного движения внесено постановлением правительства. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".
Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках. "Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети", - говорится в справке к документу.
Стоит отметить, что сейчас схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрестка к перекрестку.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Коснется ли это Самары? Очень хорошее и нужное изменение в правилах!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 22:39
Форварда "Урала" Ильина не вызвали на встречу с Месси
Отголоски травмы.Сегодня в 19:49
У китаянки в носу вырос зуб
Врачи на сразу распознали.Сегодня в 19:34
По Макаровскому мосту пустили трамваи
Но только 1 маршрута.Сегодня в 19:21
В центре Екатеринбурга за 12 миллионов продается туалет
В 300 "квадратов".Сегодня в 19:02
В Екатеринбурге снесут "дом НКВД"
Ради детсада?Сегодня в 18:36
В Норвегии при крушении вертолета погибли уральцы
Тоболяк и тюменец.Сегодня в 18:32
Действие сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа" приостановлено
Минтранс поручил продумать план по спасению.Сегодня в 18:22
"Газпром добыча Ямбург" привез в Новый Уренгой заповедных животных
На фотографиях.Сегодня в 18:14
В Екатеринбурга на 4,5 года осудили серийного грабителя
Он обчищал магазины.Сегодня в 18:14
В Екатеринбурге запретили остановку в переулке Банковском
Работает эвакуатор.Сегодня в 18:12
Тагильчанин едва не разбил голову об стол в полиции
В отместку сыщикам.Сегодня в 17:59
Экологический менеджмент ВСМПО заслужил "отлично"
По международному стандарту.Сегодня в 17:58
Уральский школьник покалечился на заброшенном молокозаводе
Упав с высоты.Сегодня в 17:53
На чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге гости запрограммируют робота
И успеют поработать на 30 заводах.Сегодня в 17:42
Свердловские оперативники МЭС Урала стали лучшими
В регионе.
Главные новости
- Сегодня в 22:39Форварда "Урала" Ильина не вызвали на встречу с Месси
- Сегодня в 19:34По Макаровскому мосту пустили трамваи
- Сегодня в 19:02В Екатеринбурге снесут "дом НКВД"
- Сегодня в 18:36В Норвегии при крушении вертолета погибли уральцы
- Сегодня в 16:37Настоящие девчонки взялись за клюшки
Аналитика
Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла
2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.