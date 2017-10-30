Внесены дополнения в ПДД.

При въезде на перекресток с круговым движением российские водители обязаны будут уступать движение тем, кто уже едет по кольцу. Соответствующее дополнение в Правила дорожного движения внесено постановлением правительства. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".

Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках. "Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети", - говорится в справке к документу.

Стоит отметить, что сейчас схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрестка к перекрестку.